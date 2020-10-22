Украинская вакцина от коронавируса: разработчик назвал сроки [ Редактировать ]
Источник: EFE/Sebastiao Moreira
Украинская вакцина от COVID-19 будет готова примерно через год, если все "будет идти по плану". Об этом сообщил в интервью сайту "Сегодня" один из разработчиков Михаил Фаворов.
Доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций заверил, что вакцина будет производиться обязательно в Украине. Также он объяснил, сколько понадобится времени, чтобы довести препарат до готовности.
Если не будет каких-либо форс-мажоров и мы сможем работать так, как мы планируем, то это девять месяцев, возможно, год.
Ученый сообщил, что испытание украинской вакцины на людях начнется примерно через три месяца.
Сейчас мы проходим переговоры с производителями. Это очень важное звено, поскольку производитель должен отвечать международным стандартам. Уже подобрано несколько учреждений. Мы думаем, чтобы пройти все критерии безопасности, нам понадобиться порядка трех месяцев.
Напомним, что на этой неделе украинские ученые представили президенту Владимиру Зеленскому результаты шестимесячного исследования отечественной вакцины от COVID-19.
Ранее сообщалось, что умер участник испытаний британской вакцины.
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