Отмена перехода на летнее время: Кабмин назвал условие [ Редактировать ]
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В воскресенье, 25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 (один) час назад.
Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.
В то же Время, как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.
"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, когда переведут часы на зимнее время.
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