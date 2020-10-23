Аваков высказался об опросе Зеленского [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает вполне нормальным инициированный президентом Зеленским опрос в день выборов. Об этом он завил во время Специального Киевского Форума по безопасности.
Такую форму опроса мы считаем корректной, однако, если будут нарушения, то мы будем их прекращать. Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций никому не будет. Мы будем действовать с точки зрения закона.
Арсен Аваков напомнил, что в день волеизъявления возле избирательных участков будут работать несколько социологических кампаний.
Они будут проводить экзит-полы на выходе из избирательных участков. Одной из таких кампаний будет проводиться опрос по вопросом, озвученных президентом. Их будут проводить волонтеры в виде экзит-пола.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о всеукраинском опросе, который будет состоять из пяти вопросов в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие я партия "Слуга народа".
Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева признал законным проведение такого опроса.
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