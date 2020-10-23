У Чехії критична ситуація з коронавірусом. За минулу добу інфікувалися понад 15 тисяч людей. В уряді заявили про нестачу ліжкомісць. Через це в Празі побудували тимчасовий польовий шпиталь. Докладніше - далі в сюжеті.

Загрозу нової хвилі поширення коронавірусу серед населення намагаються запобігти в Чехії. Щодня країна встановляє нові антирекорди за кількістю інфікованих. І щоб ефективніше протидіяти вірусу в Празі звели тимчасовий, польовий, шпиталь, на 14 тисяч квадратних метрів. Він уміщує приблизно пів тисячі хворих.

Золтан Бубенік, військовий:

Згідно з планом, під нашим контролем тут працюватиме дві сотні медиків. Однак - це за найгіршого розвитку подій. Під їхнім наглядом буде приблизно п'ятсот пацієнтів. Також ми працюватимемо над збільшенням кількості ліжкомісць.

Окрім звичайних місць для хворих, у госпіталі облаштували кілька палат інтенсивної терапії. Їх відокремили спеціальними наметами. У кожній - до десяти ліжок. Також там є медичне обладнання, необхідне для лікування хворих у тяжкій формі. Зокрема, апарати штучної вентиляції легень.

Ян Квачек, головний лікар тимчасового польового шпиталю:

Ідея полягає в тому, що коли всі празькі лікарні будуть переповнені чи майже переповнені, то ми полегшимо їм роботу, узявши частину пацієнтів на себе. У нас є відділення інтенсивної терапії, тому ми можемо лікувати будь-яких хворих.

На допомогу медикам відгукнулися й армійські лікарі. Оскільки шпиталь працюватиме цілодобово, вони розділятимуть роботу й позмінно працюватимуть з іншими медиками.

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 серед європейських країн - напередодні Чехія запровадила жорсткий локдаун і стала другою, після Ірландії, країною в Європі, що зважилася на таке рішення. Тут закрили магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг.

У торговельних центрах працюють лише продуктові крамниці й аптеки. Виходити з дому можна лише за нагальної потреби: на роботу, в магазин, до лікаря чи для допомоги родичам. Діятимуть обмеження до третього листопада. Водночас у чеському уряді наголосили - зробили це, щоб зупинити поширення вірусу не лише в Чехії, а й у Європі.