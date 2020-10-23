В пятницу, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный рассказал, чего ждать от местных выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, 25 октября.

Эти выборы покажут самое главное, лично для меня, и для всего населения Украины, - это уровень доверия народа к действующей власти. И если уровень доверия не совпадает (а он точно не совпадает), то есть вопрос. А насколько вообще монобольшинство, которое существует в парламенте, насколько оно вообще отражает настроение народа и не пора ли его отправлять в отставку?

Отметим, что депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о том, каких нарушений можно ожидать на местных выборах.