В лобовом ДТП под Львовом погибли три человека (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В пятницу вечером, 23 октября, на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Нацполиция.
Авария произошла в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области. 32-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Львова.
От полученных травм скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир.
Водитель Renault доставлен в больницу.
Как сообщалось ранее, в центре Киева водитель сбил прохожих на пешеходном переходе и сбежал.
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