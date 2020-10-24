В пятницу вечером, 23 октября, на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Нацполиция.

Авария произошла в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области. 32-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От полученных травм скончались 73-летняя пассажирка Renault, водитель Peugeot и его 34-летний пассажир.

Водитель Renault доставлен в больницу.

Как сообщалось ранее, в центре Киева водитель сбил прохожих на пешеходном переходе и сбежал.