Договоренности и контракты могут быть сорваны в обозримой перспективе Источник: ПАО "Мотор Сич"

В совместные проекты с Турцией в сфере авиационного двигателестроения Украина пытается подсунуть "лыжного инструктора" в лице экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и, фактически, украденный у китайцев завод, который в перспективе станет объектом скандального международного арбитражного процесса. Об этом сообщают "Українські Новини".

Турков должна насторожить юридическая чистота данных договоренностей и контрактов, которые могут быть сорваны в обозримой перспективе - заявил известный политический эксперт Александр Охрименко на просьбу прокомментировать визит украинской делегации в Анкару для подписания ряда двусторонних соглашений при участии президентов Украины и Турции Зеленского и Эрдогана, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества и совместной деятельности в сфере авиационного двигателестроения.

"Президента Зеленского откровенно подставляют: он дает личные гарантии сотрудничества президенту Турции, которых не сможет выполнить. Технологии и патенты в сфере авиационного двигателестроения принадлежат государственному конструкторскому бюро "Ивченко-Прогресс", но КБ не располагает производственными мощностями.

Производством на основе его технологических решений и патентов в Украине занимается лишь ОАО "Мотор Сич". А турки должны бы знать, какие риски они принимают, доверяясь гарантиям президента Зеленского: из-за блокирования арестами акций ОАО "Мотор Сич", компания на протяжении многих лет не проводит собрания акционеров, что означает полное отсутствие легитимных органов управления - истекли отведенные законом и уставом сроки полномочий совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии...

Соответственно, непонятен и статус экс-владельца завода Вячеслава Богуслаева: он уже более четырех лет не является акционером компании, и не имеет полномочий, сохраняя номинальный статус "президент" и "генеральный конструктор" лишь благодаря недоразумению с арестом акций и невозможностью созвать собрание акционеров.

Это значит, что Украина и ее президент сознательно или по неведению подсовывают Эрдогану "лыжного инструктора" и проблемное предприятие со спорной собственностью", - раскрыл проблемные детали Охрименко.

Состав делегации свидетельствует о том, что Украина и Турция находятся на пороге заключения контрактов на сотни миллионов долларов. Речь идет о поставках двигателей для новых военных беспилотников производства Турции, которые находятся на финальной стадии испытаний с двигателями КБ "Ивченко-Прогресс".

Помимо этого, Украина заявляет о намерении принять участие в ряде других перспективных проектов Анкары в сфере вооружений, в том числе, в производстве крылатых ракет и военно-транспортного самолета Ан-178. "Ивченко-Прогресс" - это в первую очередь конструкторское бюро, и его собственных производственных мощностей хватает лишь для производства опытных партий двигателей.

В то время как серийным производством в Украине занимается только одна компания - "Мотор Сич", принадлежавшая до 2016 года Вячеславу Богуслаеву, а сейчас контрольный пакет ее акций находится в собственности группы инвесторов из КНР.

"В Стамбул летали руководители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Украины — Игорь Кравченко от ГП "Ивченко-Прогресс", и Виктор Попов от ПАО "ФЭД". Их участие понятно. Но что там делал экс-владелец "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев - большой вопрос. Сегодня его официальный статус в этих визитах - самозванец и "лыжный инструктор". То ли он "купил" себе место в делегации каким-то коррупционным путем, то ли попросту разводит дилетантов из молодой Зе-команды в Офисе Президента?", - задается вопросами эксперт.

Александр Охрименко отметил, что все договоренности, гарантии и контракты в сфере авиационного двигателестроения между Киевом и Анкарой могут оказаться просто пустышками, ведь такие соглашения в сфере производственной кооперации и поставок должны согласовать легитимные органы управления "Мотор Сич", которых сегодня просто нет.

Таким образом, Киев умышленно или по незнанию подписывает с турками фейковые контракты, которые заведомо не будут выполнены. Эксперт добавил, что и Турция, как страна принимающая участие в трех вооруженных конфликтах, несет большие риски: вероятный срыв поставок важнейших комплектующих для ее авиации подрывает военную мощь страны и ее обороноспособность.

"Соглашения такого рода должны исключать подобные риски, поскольку они прямо влияют на обороноспособность Турции. Кто подставляет ее президента Эрдогана, подсовывая ему украинских "лыжного инструктора" и украденное у китайцев предприятие?

Турецкая авиация в один день окажется без двигателей, сервиса и комплектующих", - размышляет Охрименко, и напоминает, что китайские бизнесмены, пытаясь вернуть контроль над заблокированным предприятием, в которое они инвестировали около миллиарда долларов, могут обратиться в международный арбитраж:

"У "Мотор Сич" уже не только сомнительная репутация, но и сомнительное будущее. Если Украина не урегулирует с инвесторами из КНР конфликт из-за рейдерского захвата завода на государственном уровне, будущий международный арбитраж по взысканию убытков с Украины может стать основанием для блокирования деятельности "Мотор Сич". Неужели турецкая сторона не осознает этих рисков или не знает о них?", - выразил удивление эксперт.

Как известно, в 2016 году владелец и бессменный руководитель ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал китайским инвесторам свои акции компании. Впоследствии по инициативе Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело, в рамках которого на акции компании наложено уже четыре ареста, последний из которых - в 2020 году по инициативе Генпрокуратуры.

Блокирование акций позволяет экс-владельцу через подконтрольный бессменный менеджмент и далее контролировать ОАО "Мотор Сич". Все другие акционеры компании лишены возможности осуществлять управление предприятием, поскольку аресты акций запрещают выдавать их реестры для созыва высшего органа управления — собрания акционеров.

Такая тупиковая ситуация привела к экономическому упадку предприятия, увольнению тысяч сотрудников, невозможности осуществлять нормальную производственную деятельность. В это время против подконтрольных бывшему акционеру Вячеславу Богуслаеву действующих руководителей завода возбуждены и расследуются уголовные дела за хищения на сотни миллионов.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" 4 сентября 2020 направили украинскому Министерству юстиции Notice of Investment Dispute - документ о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере $3,5 млрд в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии при участии всех заинтересованных сторон.

Китайские инвесторы расценивают действия Украины как противозаконную экспроприацию инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Напомним, что во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.