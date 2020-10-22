Возле села Рудня-Шпилевская Киевской области водитель на большой скорости столкнулся с лосем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Животное внезапно выскочило на трассу. От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло машины. 36-летний водитель попал в больницу со множетственными травмами.

Отмечается, что пассажир, находившийся на соседнем сидении погиб на месте от полученных травм. Причины катастрофы устанавливает следствие.

Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.