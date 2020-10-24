У Норвегії вибачилися за перехід на зимовий час. Жаль з приводу переведення годинника висловила міністр торгівлі і промисловості Іселін Нібе. За це, серед іншого, відповідає її відомство.

Урядовиця "глибоко шкодує", що через перехід на зимовий час 2020 рік триватиме довше на годину, адже через пандемію коронавірусу та спричинену цим кризу він вже став неабияким випробуванням для жителів планети.

Водночас вона нагадала, що норвежці, як і решта європейців, зможуть поспати на годину довше.