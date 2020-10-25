Тем, кто хочет избавиться от жира на животе, необходимо употреблять определенные продукты.

Кроме сжигания жира, люди, сидящие на диете, могут добиться плоского живота, не допуская его вздутия, пишет maximum.fm.

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Банан. Доказано, что бананы уменьшают вздутие живота, поскольку они богаты калием, который помогает регулировать задержку воды. Он также содержит клетчатку, которая полезна для микробиома кишечника: попробуйте добавить банан в свой смузи. Это не только улучшит работу кишечника, но и придаст замечательный вкус.

Киноа. Киноа от природы не содержит глютена и является прекрасным источником белка и клетчатки. Это идеальная замена фасоли, которая, как известно, вызывает вздутие живота, и имеет дополнительный бонус в виде множества витаминов и минералов.

Куркума. По словам эксперта, добавление специй при приготовлении пищи может помочь людям, сидящим на диете, добиться результатов. Куркума является одним из лучших продуктов для кишечника благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые помогают расслабить желудок.

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