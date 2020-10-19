К Земле несется астероид размером с холодильник [ Редактировать ]
Астероид размером с большой холодильник несется в сторону Земли со скоростью 40 тыс. км/час. Об этом сообщил астрофизик из Соединенных Штатов Ник Деграсс Тайсон в своем Instagram.
"Астероид 2018VP1 - это крупный космический камень, а его размеры достигают размеров холодильника. Он несется к нашей планете со скоростью около 40 тысяч километров в час. Скорее всего, он коснется Земли 2 ноября", - говорится в сообщении.
Однако ученый сразу же успокоил аудиторию - несмотря на впечатляющие размеры, никакого вреда для планеты и ее жителей этот астероид не несет. Он все же не настолько велик, чтобы последствия его столкновения с Землей были ощутимыми.
"Если концу мира и суждено наступить в 2020 году, то это случится точно не по вине нашей Вселенной", - отметил ученый.
Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
Публикация от Neil deGrasse Tyson (@neildegrassetyson)
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