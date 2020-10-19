Астероид размером с большой холодильник несется в сторону Земли со скоростью 40 тыс. км/час. Об этом сообщил астрофизик из Соединенных Штатов Ник Деграсс Тайсон в своем Instagram.

"Астероид 2018VP1 - это крупный космический камень, а его размеры достигают размеров холодильника. Он несется к нашей планете со скоростью около 40 тысяч километров в час. Скорее всего, он коснется Земли 2 ноября", - говорится в сообщении.

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Однако ученый сразу же успокоил аудиторию - несмотря на впечатляющие размеры, никакого вреда для планеты и ее жителей этот астероид не несет. Он все же не настолько велик, чтобы последствия его столкновения с Землей были ощутимыми.

"Если концу мира и суждено наступить в 2020 году, то это случится точно не по вине нашей Вселенной", - отметил ученый.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.