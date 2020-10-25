Володимир Зеленський, Дмитро Разумков та Денис Шмигаль вже віддали свій голос на місцевих виборах. Президент з дружиною також взяли участь у всенародному опитуванні. Навпроти всіх 5 питань президент поставив плюс.

А от голова Верховної Ради до опитування не долучився через брак часу. Спікер проголосував досить швидко, але висловив побоювання, що люди похилого віку можуть заплутатись у виборчих бланках. Прем'єр-міністр голосував з родиною у Львові.