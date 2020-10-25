Отсутствие данных явки избирателей: в ЦИК назвали причину [ Редактировать ]
Окончательную официальную информацию по явке избирателей ЦИК сможет обнародовать только после окончания голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Центральная избирательная комиссия не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в день голосования.
Отмечается, что городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают данные по явке на момент окончания голосования соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей для дальнейшей передачи этой информации в ЦИК.
Окончательную официальную информацию относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей и дальнейшей обработки и обобщения.
Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.
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