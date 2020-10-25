У неділю, 25 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова Комітету виборців України Олексій Кошель висловив свю думку щодо опитування від президента України.

Не можна доводити вибори до абсурду. Вперше в українській історії ми отримали такий величезний інструмент як президенське опитування, який був політичною технологією.

Також Кошель додав коментар про низьку явку на виборах і відношення виборців до результатів голосування.

Низька явка - це проблема недосконалого виборчого законодавств і відповідь на маніпуляції. Фактично це є низкою ключових проблем. Дві тритини виборців повністю або частково не довіряють результатам виборів.

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