"Не можна доводити вибори до абсурду", - голова КВУ [ Редактировать ]
У неділю, 25 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова Комітету виборців України Олексій Кошель висловив свю думку щодо опитування від президента України.
Не можна доводити вибори до абсурду. Вперше в українській історії ми отримали такий величезний інструмент як президенське опитування, який був політичною технологією.
Також Кошель додав коментар про низьку явку на виборах і відношення виборців до результатів голосування.
Низька явка - це проблема недосконалого виборчого законодавств і відповідь на маніпуляції. Фактично це є низкою ключових проблем. Дві тритини виборців повністю або частково не довіряють результатам виборів.
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