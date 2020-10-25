У Зеленского хочуть не допустити Попова до другого туру - Кличко [ Редактировать ]
У п'ятницю, 25 жовтня, відбулася нарада за участі президента Володимира Зеленського, на якій обговорювалось питання місцевих виборів у Києві.
Про це у неділю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявив мер столиці Віталій Кличко.
"Зараз була нарада за присутності президента, де було заявлено, щоб ні в якому разі Попов не був у другому турі. На це потрібно звернути увагу. І ми дали завдання всім спостерігачам, які є, обов'язково уважно дивитися, щоб ні в якому разі маніпуляцій із підрахунком голосів не було. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.
За попередніми підрахунками екзит-полів, у Києві до другого туру виходять чинний мер Віталій Кличко та екс-мер Києва, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Попов.
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