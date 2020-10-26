Умер звезда сериала "Лига джентльменов" [ Редактировать ]
Умер известный британский актер Джонни Лиз. Последние недели он болел, а за сутки до смерти его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает The Sun.
На момент смерти ему было 78 лет. Утром в день смерти отца доставили в больницу, он перенес сердечный приступ.
Смерть звезды подтвердила его дочь.
"Он был классным парнем, его все любили. Он был очень сильным человеком", - сказала она.
Актер известен по таким сериалам, как "Лига джентльменов", "Открыто круглосуточно", "Улица коронации". Он снимался в фильмах "Английский цирюльник", Метод Крекера, "Жизнь на Марсе" и других.
Ранее мы писали о том, что умер актер из бондианы Дэвид Хедисон.
по теме
Врачи боролись до последнего: 8-летний мальчик умер от коронавируса
В Ивано-Франковской области 8-летний мальчик умер от пневмонии из-за коронавируса
У Нідерландах зафіксували першу смерть після повторного зараження коронавірусом
Коронавірусна лихоманка може продовжитись навіть у тих, хто поборов недугу
Коронавирус "убил" 17-летнего парня
За последние сутки среди 43 умерших от коронавируса есть и парень 17-лет
От коронавируса умер еще один украинский военный
В среду, 7 октября, в Украине от коронавируса умер одиннадцатый военнослужащий