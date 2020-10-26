Умер известный британский актер Джонни Лиз. Последние недели он болел, а за сутки до смерти его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает The Sun.

На момент смерти ему было 78 лет. Утром в день смерти отца доставили в больницу, он перенес сердечный приступ.

Смерть звезды подтвердила его дочь.

"Он был классным парнем, его все любили. Он был очень сильным человеком", - сказала она.

Актер известен по таким сериалам, как "Лига джентльменов", "Открыто круглосуточно", "Улица коронации". Он снимался в фильмах "Английский цирюльник", Метод Крекера, "Жизнь на Марсе" и других.

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