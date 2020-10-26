"Моє тіло, моє діло". У Польщі не вщухають акції протесту проти вердикту Конституційного Суду, який зробив крок до повної заборони абортів. Аргументи противників цього рішення і його прихильників - у нашому матеріалі.

Біля президентського палацу у Варшаві - тисячі демонстрантів. Масові зібрання у Польщі заборонені через пандемію коронавірусу. Але люди все одно виходять на акції протесту. З вимогою переглянути рішення Конституційного суду, який фактично заборонив жінкам робити аборти.

Законодавство щодо абортів у Польщі і раніше було одним із найсуворіших в Європі. Втім, Конституційний Суд зробив крок до повної заборони. На минулому тижні судді оголосили, що переривання вагітності через дефект плоду теж суперечить Основному закону країни. Це означає, що відтепер жінки матимуть право на аборт лише у разі загрози власному життю, або якщо вони стали жертвою зґвалтування.

Одразу після оприлюднення вердикту, у Польщі почалися акції протесту. У Гданську люди маршем пройшли вулицями міста.

Вони ухвалили це рішення, скориставшись епідемією. Нікого не цікавлять права жінок, нікому не потрібна наша думка.

У Гдині влаштували автопробіг. А у Варшаві акції протесту переросли у сутички з поліцією. У силовиків летіло каміння, вони відповідали сльозогінним газом.

Я не думаю, що ми чогось досягнемо. Нічого не зміниться, тому що уряд не піклується про людей. Особливо про тих, які сьогодні протестують. Але сидіти вдома - не вихід.

У мене є мама, сестра і дівчина. І я тут, щоб захистити їхні права.

У Познані протестувальники увірвалися до церкви і зірвали службу. Аналогічні акції відбулися і в храмах інших польських міст.

Мене дратує, що у світській країні церква вирішує, які в мене права, що я можу робити, а що ні. Абсурдно, що хтось хоче торкатися мого тіла руками, які не є чистими.

У прихильників рішення Конституційного Суду свої аргументи. Вони вважають, що кожна ще ненароджена дитина нарешті отримала право на життя.

Кайя Годек, лідерка громадської ініціативи із заборони абортів:

Нарешті, ми отримали підтвердження того, що селекція і вбивство дітей, у яких підозрюють генетичні дефекти і хвороби, несумісні з конституцією. Ми перемогли.

У Євросоюзі, натомість, вердикт Конституційного Суду назвали сумним днем для прав жінок. В Брюсселі побоюються, що тепер жительки Польщі будуть переривати вагітність підпільно. І тим самим наражати на небезпеку своє здоров'я та життя.