В понедельник, 26 октября, на 72 году жизни умер известный украинский арбитр Михаил Сидор. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

"Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким по поводу невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.

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Михаил Васильевич до последнего работал наблюдателем арбитража Комитета арбитров Львовской области.

В 1992-1996 годах Михаил Сидор обслуживал матчи чемпионата Украины, в частности поединки "Динамо", "Металлиста", "Шахтера" и "Днепра".

Ранее сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.