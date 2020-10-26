Умер известный украинский арбитр начала 90-х [ Редактировать ]
В понедельник, 26 октября, на 72 году жизни умер известный украинский арбитр Михаил Сидор. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
"Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким по поводу невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.
Михаил Васильевич до последнего работал наблюдателем арбитража Комитета арбитров Львовской области.
В 1992-1996 годах Михаил Сидор обслуживал матчи чемпионата Украины, в частности поединки "Динамо", "Металлиста", "Шахтера" и "Днепра".
Ранее сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.
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