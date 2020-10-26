Физик Даниэла Крафт и ее коллеги из Лейденского университета в Нидерландах с помощью 3D-печати создали самую маленькую в мире лодку.

Кораблик насчитывает всего 30 микрометров (0,03 миллиметра) от носа до кормы и мог бы поместиться в человеческом волосе, толщина которого в два-три раза больше, сообщает Naked-science.

Ученые использовали двухфотонную стереолитографию - технологию 3D-печати, в которой полужидкий полимер отвердевает в нужных точках под воздействием лазерных лучей.

Это позволило получить различные сложные формы с разрешением до 10 микрометров, включая модель 3DBenchy - крошечный кораблик, который служит распространенным стандартом для демонстрации возможностей 3D-печати.

По словам авторов, их 3DBenchy - самый крошечный в мире корабль, к тому же способный к полноценному плаванию за счет разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе.

Ранее сообщалось, что вертолет конструктора из Украины побил мировой рекорд скорости.