Помещается в волосе: создан самый маленький в мире корабль [ Редактировать ]
Физик Даниэла Крафт и ее коллеги из Лейденского университета в Нидерландах с помощью 3D-печати создали самую маленькую в мире лодку.
Кораблик насчитывает всего 30 микрометров (0,03 миллиметра) от носа до кормы и мог бы поместиться в человеческом волосе, толщина которого в два-три раза больше, сообщает Naked-science.
Ученые использовали двухфотонную стереолитографию - технологию 3D-печати, в которой полужидкий полимер отвердевает в нужных точках под воздействием лазерных лучей.
Это позволило получить различные сложные формы с разрешением до 10 микрометров, включая модель 3DBenchy - крошечный кораблик, который служит распространенным стандартом для демонстрации возможностей 3D-печати.
По словам авторов, их 3DBenchy - самый крошечный в мире корабль, к тому же способный к полноценному плаванию за счет разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе.
Ранее сообщалось, что вертолет конструктора из Украины побил мировой рекорд скорости.
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