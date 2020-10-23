Вертолет конструктора из Украины побил мировой рекорд скорости (видео) [ Редактировать ]
Источник: Discover Magazine
Американское самолето- и вертолетостроительное предприятие Sikorsky Aircraft, основанное украинским ученым-авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским, в сотрудничестве с компанией Boeing недавно создали уникальный вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, на котором на днях был установлен рекорд скорости полета.
Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant удалось разогнаться до 390 км/ч по прямой и до 420 км/ч на спуске. Таким образом, летательный аппарат побил собственный рекорд, установленный в июне 2020 года, когда пилот достиг скорости в 380 км/ч.
Причем, как говорят авиаконструкторы, вертолет даже не достиг своих предельных возможностей – силовая установка машины работала всего на 2/3 своей мощности.
Многоцелевой скоростной Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant впервые поднялся в воздух в марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Палм-Бич
Максимальная взлетная масса SB-1 Defiant составляет 14,5 тонны. Заявленная крейсерская скорость летательного аппарата должна равняться 460 километрам в час при 100% мощности.
Машина вмещает до 18 человек. SB-1 Defiant создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL, предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.
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