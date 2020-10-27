Щонайменше 56 людей загинули від ударів російської авіації на північному заході Сирії по військовому тренувальному табору повстанців, який підтримує Туреччина. Іще сотня - поранені. Такі цифри оприлюднили сирійські правозахисники.

Нагадаю, Росія є головним союзником президента Сирії - Башара Асада. Цей напад вже назвали наймасштабнішим в Ідлібі - від початку перемир'я у березні. В Москві та Анкарі поки що ситуацію не коментують.