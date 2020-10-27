Росія нанесла удар по військовому табору повстанців у Сирії [ Редактировать ]
Щонайменше 56 людей загинули від ударів російської авіації на північному заході Сирії по військовому тренувальному табору повстанців, який підтримує Туреччина. Іще сотня - поранені. Такі цифри оприлюднили сирійські правозахисники.
Нагадаю, Росія є головним союзником президента Сирії - Башара Асада. Цей напад вже назвали наймасштабнішим в Ідлібі - від початку перемир'я у березні. В Москві та Анкарі поки що ситуацію не коментують.
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