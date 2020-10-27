У Єгипті українці постраждали від нападу акули [ Редактировать ]
У Єгипті від нападу акули постраждала українська родина. Про це повідомляє агентство розвитку туризму. 12 річний хлопчик у реанімації, сьогодні йому робитимуть другу операцію. Він вже втратив частину руки. Важкі травми отримала і мати хлопчика.
Представники турагентства кажуть: тур для екстремального купання українка придбала за межами готелю. Тож страховий поліс не покриває витрат на лікування. Перебування у шпиталі української родини взявся оплатити тамтешній уряд.
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