Изнасилование в Кагарлыке: появилась новая информация [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, в Голосеевском районном суде Киева состоялось заседание, где рассматривался вопрос о продлении сроков содержания под стражей для одного из подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке - полицейского Ярослава Леваднюка. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко.
Леваднюк является четвертым подозреваемым в деле.
"Во время судебного заседания следственная судья Колбина пришла к выводу о том, что есть все обоснованные основания для того, чтобы изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Какие именно это были основания - она не назвала. Она сказала, что решение будет 2 ноября, и там будет изложена ее позиция", - сообщила адвокат.
По ее словам, ни прокуратура, ни представители потерпевшей не понимают, что именно изменилось.
"До этого времени были обоснованные основания, и следственные судьи того же суда пришли к выводу о необходимости сначала избрания, а затем продления содержания под стражей", - рассказала Симоненко.
Она добавила, что четверо задержанных подозреваются в нескольких эпизодах.
"Один эпизод - это там, где мы являемся представителями потерпевшей, которая обратилась с заявлением об изнасиловании и пытках. А есть другие эпизоды, которые уже были обнаружены после того, как Государственное бюро расследований начало расследование, когда другие лица обращались с заявлениями о том, что в отношении их осуществлялось пытки. И после этого один эпизод подтвердился", - отметила адвокат.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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