"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати махінації з бюлетенями у Харкові [ Редактировать ]
Махінації з бюлетенями у Харкові. Представники "Опозиційної платформи - За життя" ще до початку голосування звернулися в поліцію, оскільки на фабриці, де друкували бюлетені, зникло дві з половиною тисячі бланків для голосування за депутатів у міськраду, та три з половиною тисячі - за міського голову.
А після голосування ці бюлетені "знайшлися" на різних виборчих дільницях.
Андрій Спаський - член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Первый такой факт был выявлен в Индустриальном районе города Харькова, там оказались бюллетени Слободского района, и непосредственно они голосовали за "Блок Кернеса". Явка у нас низкая в городе Харькове. И каждый голос, каждый маленький участок имеет значение. Почему? У нас 611 участков, и если на каждом участке положить по 5 голосов - то это уже будет три тысячи голосов.
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