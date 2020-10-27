Махінації з бюлетенями у Харкові. Представники "Опозиційної платформи - За життя" ще до початку голосування звернулися в поліцію, оскільки на фабриці, де друкували бюлетені, зникло дві з половиною тисячі бланків для голосування за депутатів у міськраду, та три з половиною тисячі - за міського голову.

А після голосування ці бюлетені "знайшлися" на різних виборчих дільницях.

Андрій Спаський - член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":