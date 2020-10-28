Порт Дмитрия Фирташа - среди крупнейших налогоплательщиков Николаева [ Редактировать ]
Николаевский порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевского региона.
"За три квартала 2020 года "НИКА-ТЕРА" перечислил в бюджеты всех уровней более 187 млн грн налогов и платежей, увеличив отчисления в бюджет города Николаева на 11%. Отчисления предприятия в местный бюджет составили 43 млн грн, а государственный бюджет был пополнен более чем на 143 млн грн", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Group DF.
Увеличение отчислений в местный бюджет стало возможным благодаря росту фонда оплаты труда, арендных платежей и налога на землю.
"Растущий порт платит больше налогов. В этом нет ничего удивительного", – говорит Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF. В 2019-2020 году порт по показателям объема перевалки растет в два раза быстрее, чем в среднем вся портовая отрасль Украины. Причина – Дмитрий Фирташ продолжает инвестировать значительные ресурсы в порт. Вложено более 1,5 млрд гривен инвестиций. Вы скоро увидите новые большие инветпроекты порта. Вторая причина – качественный менеджмент. Сегодня это не «совковый» актив, каким мы его брали в 2012 году, а успешный современный порт нового поколения".
"Порт остается важным предприятием для экономики региона. Вопреки пандемии предприятие сохранило рабочие места, а также высокие производственные показатели. Мы продолжаем модернизацию и реализацию наших инвестиционных планов. Важно, что мы не ограничиваемся только уплатой налогов, но и помогаем городу по таким направлениям как медицина, спорт образование и благоустройство инфраструктуры города", – цитирует пресс-служба Group DF начальника порта Алима Агакишиева.
Помимо выполнения своих обязательств перед государством по обеспечению поступлений в бюджеты разных уровней, "МСП НИКА-ТЕРА" уже третий год подряд инициирует ремонт дорог общего пользования, выделяя собственные финансовые средства, людей и технику для восстановления дорожной инфраструктуры Корабельного района.
Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что порт выделил 2 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области. Общая сумма средств, направленных портом на благотворительную деятельность за три квартала 2020 года превысила 3 млн грн.
по теме
"Горячая красотка": Тина Кароль очаровала фанатов
Звезда шокировала поклонников новым образом
Какой знак зодиака самый лучший отец
Есть такие мужчины, которым легко справляться со своим чадом
Кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года
Кабинет министров планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года
Нефть Brent "рухнула" в цене
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,58%
Великобритания поддержала создание Крымской платформы
Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины