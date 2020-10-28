Николаевский порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевского региона.



"За три квартала 2020 года "НИКА-ТЕРА" перечислил в бюджеты всех уровней более 187 млн грн налогов и платежей, увеличив отчисления в бюджет города Николаева на 11%. Отчисления предприятия в местный бюджет составили 43 млн грн, а государственный бюджет был пополнен более чем на 143 млн грн", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Group DF.





Увеличение отчислений в местный бюджет стало возможным благодаря росту фонда оплаты труда, арендных платежей и налога на землю.



"Растущий порт платит больше налогов. В этом нет ничего удивительного", – говорит Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF. В 2019-2020 году порт по показателям объема перевалки растет в два раза быстрее, чем в среднем вся портовая отрасль Украины. Причина – Дмитрий Фирташ продолжает инвестировать значительные ресурсы в порт. Вложено более 1,5 млрд гривен инвестиций. Вы скоро увидите новые большие инветпроекты порта. Вторая причина – качественный менеджмент. Сегодня это не «совковый» актив, каким мы его брали в 2012 году, а успешный современный порт нового поколения".





"Порт остается важным предприятием для экономики региона. Вопреки пандемии предприятие сохранило рабочие места, а также высокие производственные показатели. Мы продолжаем модернизацию и реализацию наших инвестиционных планов. Важно, что мы не ограничиваемся только уплатой налогов, но и помогаем городу по таким направлениям как медицина, спорт образование и благоустройство инфраструктуры города", – цитирует пресс-служба Group DF начальника порта Алима Агакишиева.



Помимо выполнения своих обязательств перед государством по обеспечению поступлений в бюджеты разных уровней, "МСП НИКА-ТЕРА" уже третий год подряд инициирует ремонт дорог общего пользования, выделяя собственные финансовые средства, людей и технику для восстановления дорожной инфраструктуры Корабельного района.



Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что порт выделил 2 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области. Общая сумма средств, направленных портом на благотворительную деятельность за три квартала 2020 года превысила 3 млн грн.