Известный режиссер попал в реанимацию из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Театральный режиссер Роман Виктюк попал в реанимацию в связи с заболеванием COVID-19. Об этом сообщает издание Baza.
"У режиссера Романа Виктюка обнаружен коронавирус. Сейчас народный артист переведен в реанимацию ГКБ им. Бахрушиных в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально 83-летнего Виктюка положили в отделение второй терапии, однако состояние режиссера ухудшилось, и он был переведен в реанимацию.
Роман Виктюк – российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.
Ранее сообщалось, что умер режиссер "Полуночного экспресса", "Стены" и "Миссисипи в огне".
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