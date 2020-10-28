Театральный режиссер Роман Виктюк попал в реанимацию в связи с заболеванием COVID-19. Об этом сообщает издание Baza.

"У режиссера Романа Виктюка обнаружен коронавирус. Сейчас народный артист переведен в реанимацию ГКБ им. Бахрушиных в Москве", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что изначально 83-летнего Виктюка положили в отделение второй терапии, однако состояние режиссера ухудшилось, и он был переведен в реанимацию.

Роман Виктюк – российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Ранее сообщалось, что умер режиссер "Полуночного экспресса", "Стены" и "Миссисипи в огне".