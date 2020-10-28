Пожар после взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области ликвидирован.

Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания Кабмина.

"Погибло, к сожалению, два человека, тела сейчас под завалами. 8 человек пострадали. Этих людей госпитализировали в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован. От ГСЧС сейчас там работает специальная бригада, на месте полиция, на месте спасатели", - сказал глава МВД.

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По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в среду, 28 октября, под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. Причины трагедии устанавливаются.

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