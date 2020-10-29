Американская газета The Washington Post попросила сценаристов из Голливуда предсказать финал 2020 года, который все больше напоминает остросюжетный блокбастер, передает rusjev.net.

Дэн Шофилд, сценарист и продюсер сериала "В лучшем мире" телеканала NBC, считает почти невозможным завершить все разрозненные дела этого года каким-либо значимым или удовлетворительным образом. Это заставляет его вспомнить о фразе "это был просто сон" или о знаменитой концовке сериала "Сент-Элсвер", который завершается тем, что камера отъезжает и раскрывает, что вся больничная драма разворачивалась внутри снежного шарика и, возможно, является плодом воображения ребенка-аутиста.

По словам Шофилда, сценаристам придется положиться на deus ex machina - неожиданного героя, который меняет все в последнюю минуту. В преддверии выборов в США это может означать надежду на то, что демократ Джо Байден одержит победу над Дональдом Трампом.

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Анжела Канг, шоураннер сериала AMC "Ходячие мертвецы", отмечает, что в этом году происходит много всего, а потом оно как бы исчезает и не получает завершения.

"Думаю, я бы поискала какой-нибудь абсурдный поворот, не связанный с зомби", - говорит Канг. "Может быть, Трамп уезжает в Калифорнию, а там пожары, - говорит она. - И вот он отправляется, чтобы сфотографироваться, и исчезает, и его считают погибшим. Но, оказывается, что он использовал это как побег, чтобы уехать в Россию, потому что он подумал: "Ну, я проиграю… Россия защитит меня, и мне не придется платить налоги".

По словам Чео Ходари Кокера, шоу-раннера сериала "Люк Кейдж" на Netflix, 2020 год может быть экшн-фильмом в духе "24 часа", где герою поручается спасти страну - как от вируса, так и от зараженного президента, который "явно выжил из ума" и "держит руку на кнопке". Хеппи-эндом Кокер счел бы решение Трампа уйти в отставку.

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