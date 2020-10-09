Звезды Голливуда обнажились для видео, посвященного тому, как правильно упаковать бюллетени в конвертах во время голосования на выборах президента США по почте.

Видео было сделано для некоммерческой внепартийной организации RepresentUs и опубликовано на YouTube.

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В ролике обнаженные знаменитости (Тиффани Хаддиш, Крис Рок, Эми Шумер, Наоми Кэмпбелл, Саша Барон Коэн и другие) рассказывают избирателям, которые решили голосовать с помощью почты, о моментах, которые заслуживают особого внимания.

В частности, на то, что к бюллетеням прилагается инструкция, она отличается от штата к штату. В этих инструкциях есть информация о том, каким цветом надо в нем писать, или, например, как его надо упаковывать (в один или два конверта), чтобы он был действителен.

Неправильно подписанные или упакованные бюллетени будут недействительными, "голыми" ("naked"). Именно это звезды и обыграли в своем видео.

Ранее мы писали о том, кто из голливудских актеров чаще остальных снимается в постельных сценах.