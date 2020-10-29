Взрыв под Харьковом: количество жертв возросло [ Редактировать ]
61-летний мужчина, который пострадал от взрыва на газораспределительной станции под Харьковом умер в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек. Об этом сообщает местное издание "Редпост".
У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом.
Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.
Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).
Напомним, в среду, 28 октября, под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. Причины трагедии устанавливаются. Аваков рассказал детали случившегося.
по теме
В Одесі помер член дільничної виборчої комісії
Чоловік три доби поспіль намагався здати протоколи та бюлетені до міського тервиборчкому
Вибух на Харківщині: планові роботи на ГРП завершилися трагедією
На Харківщині у селищі Березівське Дергачівського району на території газорозподільчої підстанції стався вибух - є жертви
На Харківщині зафіксували нестачу бюлетенів та пошкоджені листки для голосування
Якщо по кожній дільниці не вистачатиме 5-6 бюлетенів, то враховуючи загальну кількість дільниць набіжить велика кількість сфальсифікованих голосів
Ждала на крыше тонущего авто: женщина "слетела" с моста в реку (видео)
Во вторник, 20 октября, в Харькове женщина за рулем авто Kia Sorentо "улетела" в реку
Взрыв на Позняках: пострадавшие выдвинули требования Зеленскому
В Киеве жители взорвавшегося дома на Позняках записали видеообращение к президенту Украины