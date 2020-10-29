61-летний мужчина, который пострадал от взрыва на газораспределительной станции под Харьковом умер в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек. Об этом сообщает местное издание "Редпост".

У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.



Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).

Напомним, в среду, 28 октября, под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. Причины трагедии устанавливаются. Аваков рассказал детали случившегося.