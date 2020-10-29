Зеленский созвал срочное заседание СНБО: есть угрозы нацбезопасности [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности.
Цель - "определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны ".
Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо.
Ранее в СНБО заявили об угрозе нацбезопасности. Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер. Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования.
по теме
В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности
В четверг, 29 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление
Конституционный суд заявил о давлении
В среду, 28 октября, судьи Конституционного суда Украины написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому
В ОБСЕ раскритиковали проведение опроса Зеленского
На местных выборах в 2020 году опрос президента Украины Владимира Зеленского создал неоправданное политическое преимущество
Зе-опитування: як українці відповідали на запитання президента
Факти говорять самі за себе: без скандалів день опитування не минув - люди обурювались і запитаннями від президента
Опрос Зеленского: когда обнародуют результаты
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что уже сегодня вечером станет известно о том, как проголосовали украинцы на опросе Зеленского