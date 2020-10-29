В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности.

Цель - "определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны ".

Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо.​

Ранее в СНБО заявили об угрозе нацбезопасности. Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер. Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования.