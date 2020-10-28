Ликвидация ОАСК: Зеленский поручил провести разговор с Высшим советом правосудия [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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