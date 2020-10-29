В четверг, 29 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер и несут угрозу национальной безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.

Полагают, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины.

Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования.