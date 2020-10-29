В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер и несут угрозу национальной безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.
Полагают, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины.
Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования.
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