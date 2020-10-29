Прививка от гриппа: где и за сколько можно сделать [ Редактировать ]
В Украине начался сезон прививок от гриппа. Рекомендуемое время для прививания - октябрь - ноябрь. Давайте разберемся, какие цены на прививки и где их можно сделать.
Так, врачи рекомендуют прививаться от гриппа до начала сезона заболеваний. В ВОЗ считают, что сделать прививку можно и в сезон гриппа, в таком случае вы уменьшите риски получить серьезные осложнения в случае болезни.
Кто должен прививаться
Если вы хотите обезопасить себя от гриппа - вы относитесь к числу тех, кому нужна эта прививка.
Прививаться нужно всем, кто хочет обезопасить себя и не подхватить вирус гриппа. Также ВОЗ выделяет категории людей, которым настоятельно рекомендуют проводить вакцинацию против гриппа.
Вакцины в Украине
Где можно сделать прививку
Приобрести вакцину можно в аптеке и привиться у семейного доктора. Для этого вам будет нужна термосумка, в которой будет правильная температура для сохранения вакцины. Идеально будет, если вы привьетесь сразу после покупки вакцины.
Также можно сразу купить вакцину от гриппа и привиться в клинике. Там соблюдается меры сохранности препарата и вам не придется переживать за сохранность вакцины.
Напомним, в течение 19-25 октября в Украине острые респираторные вирусные инфекции и грипп обнаружили у 163 314 человек.
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