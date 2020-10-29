На Хэллоуин над Землей взойдет "Голубая Луна" [ Редактировать ]
В субботу, 31 октября, на Хэллоуин над Землей взойдет "Голубая Луна", сообщает USA Today.
В последний раз Голубу Луну на Хэллоуин во всех часовых поясах можно было наблюдать в 1944 году. В следующий раз такое явление ожидается в 2039 году.
Голубой Луной называется второе полнолуние в календарном месяце. Полнолуния обычно случаются каждые 29 дней, поскольку в месяце либо 30, либо 31 день, иногда на один календарный месяц выпадает два полнолуния. Как правило, Голубую Луну можно наблюдать каждые 2,5 года.
Отмечается, что название "Голубая Луна" вовсе не означает, что спутник Земли окрасится в синий цвет. Хотя, такое иногда случается. Такое возможно из-за частиц газа и пыли в атмосфере Земли, обычно их появление связано с извержением вулкана.
Вместе с тем, скорее всего, 31 октября Луна будет привычного нам белого цвета.
Ранее мы писали о том, что Луна таинственным образом "поржавела".
Смотрите также лунный календарь стрижек на ноябрь.
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