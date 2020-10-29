Тим часом 100 мільйонів гривень із коронавірусного фонду отримає Міністерство культури. Їх витратять на виробництво серіалів. Таке перенаправлення трапляється вже не вперше за нинішньої влади.

31 серпня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перерозподілив 35 мільярдів із фонду на "Велике будівництво", аби, цитую: "...зменшити тиск на економіку". Останні новини економіки зі зменшеним тиском - дивіться далі.

За період від січня до вересня прибуток банківської системи скоротився на 22 відсотки. За ці 9 місяців він становив понад 37,5 мільярдів гривень, тоді як за аналогічний період минулого року - понад 48. Основною причиною такого скорочення в Нацбанку називають формування резервів, оскільки прогнозують збитки на суму майже 21 мільярд гривень.

Це пов'язано зі зниженням бізнес-активності під час карантину. Попит на позики та інші банківські послуги зменшується, а натомість зростає заборгованість за кредитами. За даними НБУ, темпи зростання доходів українських банків цьогоріч найнижчі за останні 4 роки.

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За підсумками вересня, середня зарплата в Україні становить майже 12 тисяч гривень. Це на понад 12 відсотків більше, порівняно з минулим роком, і майже у 2 з половиною рази перевищує мінімальну зарплатню.

За інформацією Держстату, наразі найменше, тобто від шести з половиною до 9 тисяч гривень на місяць, отримують працівники готельно-ресторанного бізнесу, а також сфер охорони здоров'я та надання соціальної допомоги. А от заробітну плату понад 20 тисяч отримують фахівці зі сфери комунікацій.

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Напередодні відбувся аукціон з продажу четвертого заводу Укрспирту. Йдеться про Лопатинський МПД на Львівщині. В онлайн-торгах брали участь 4 учасники, а ціна зі стартових майже 19 мільйонів гривень виросла до п'ятдесяти.

До цього три заводи - Немирівський, Артемівський та Овечанський, також були продані за суму від п'ятдесяти до п'ятдесяти п'яти мільйонів. Загалом в рамках приватизації Укрспирту на продаж виставлять 78 об'єктів підприємства.

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Напередодні Гелловіну підстрибнула ціна на гарбузи. На третину - із шести до восьми гривень за кілограм. Середня вага одного гарбуза може сягати від 10 до 12 кілограмів. Так гелловінський атрибут може обійтися приблизно в 90 гривень.

За даними аналітиків, з кожним роком дедалі більше українців прикрашають свої оселі до Дня всіх святих, тож попит на гарбузи перед святом зростає.