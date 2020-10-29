Великий переполох національного та міжнародного масштабу. Те, що для корупціонера свято, для всієї України велика проблема. І наслідки можуть бути дуже болючими. Аж до призупинення безвізу. Отже про все по порядку:

Через скандальне рішення Конституційного суду, який скасував низку положень про декларування статків українських можновладців президент сьогодні скликав засідання Радбезу. Адже це є загрозою національній безпеці. Подробиці - далі.

Елітні автопарки, яхти та нерухомість. А в ній гори кешу. Колекційні вина, картини, коштовності і навіть святі мощі! Українські можновладці вже не дивуватимуть свій бідний народ чудесами розкоші у своїх е-деклараціях! Бо так вирішив - Конституційний суд.

Судді визнали Некоституційним положення про відповідальність за недостовірні дані в декларації!

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Будь-яка особа може вписати собі будь-які статки будь-який посадовець це 900.000 декларантів, депутати, мери міністри, президент, можуть вписати собі будь-які статки і за це не буде будь-якої відповідальності.

Тож усі обвинувачені у незаконному збагаченні тепер поза підозрою, а їхні справи мають бути закриті. у Нацагенції із запобігання корупції відучора уже припинили доступ до держреєстру е-декларацій.

А сьогодні Володимир Зеленський терміново скликав засідання РНБО! Бо це загроза національній безпеці!

Володимир Зеленський, президент України:

Справа не лише в цьому рішенні, а загалом в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні і на створення реальної загрози національній безпеці нашої держави. Ми не повинні допустити того, що вулиця почне вирішувати проблему на свій розсуд. Ані того, що якесь інше рішення КС буде використано для дискредитації нашої країни закордоном.

Так вважає і секретар Радбезу Андрій Данілов. Він написав: рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер. А президент назвав рішення КС нищівним ударом!

Володимир Зеленський, президент України:

Одразу скажу про головне. Щоб не було ні в кого найменшого сумніву. Система е-декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені і подані до ВР як невідкладні.

Підготувати ці законопроекти ще напередодні Зеленський пообіцяв сам. Бо це єдиний спосіб повернути е-декларування. Бо ж рішення Конституційного суду остаточні і оскарженню не підлягають.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Якщо ми говоримо з вами про наслідки, я впевнений, що достатньо швидко буде реакція, як з боку парламенту, так і збоку президента. І ми будемо вирішити скоріш за все на законодавчому рівні, допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати. Тому дозволити собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков говорив у Берліні. До речі, реакція на рішення Конституційного суду бурхлива не лише в Україні. Міжнародна спільнота вимагає роз'яснень. Бо на кону і безвіз, і грошові транші. У вітчизняному МЗС, відучора, тривають консультації, аби зменшити негативні наслідки "корупційної амністії".

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Сьогодні ці консультації продовжились і вже скоро ви побачите, які конкретні кроки будуть вжиті. Задача Мінзакордонних справ у цій ситуації - спільно з нашими партнерами знайти оптимальні шляхи вирішення проблеми. І забезпечити умови, щоб антикорупційна інфраструктура в країні діяла.

А що ж Конституційний суд? Там заявляють: керувалися основним законом і діяли винятково в інтересах українського народу. А ще поскаржилися на тиск з боку НАБУ та НАЗК. Хоча не весь суддівський корпус КС - згоден із цим скандальним рішенням.