Тож чи вистачить медичного ресурсу питав у лікарів і наш коресподент Станіслав Кухарчук у Черкасах. Місто - буквально за крок до червоної зони. Кількість хворих на ковід там збільшується щодня.

Такі виклики в диспетчерській черкаського обласного центру екстреної допомоги лунають чи не щохвилини. Їхня кількість за останні кілька тижнів збільшилась в рази. Через це, навантаження на бригади швидкої просто шалені, не так по області, як в самих Черкасах. Іноді пацієнтам приїзду бригади доводиться чекати по півтори-дві години.

Там де зелене - це затримання виклику і час, коли вони поступили

Ірина Попович, керівник оперативно-диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Викликів дуже багато, бригади не справляються, якщо у нас бригада поїхала на транспортування, то потім машина стоїть півтори години на обробці. Плюс до того велика паніка у пацієнтів в зв'язку із цим повідом до дільничних або не можуть додзвонитись, або у них їх немає, тому оце все падає на наші плечі.

Чергова хвиля ковіду накриває Черкащину з головою. Середня кількість захворюваності вже в п'ять разів перевищує норму. В лідерах за числом інфікованих - обласний центр. Та люди досі не вірять в хворобу, тож виходячи на вулицю масок не одягають.

Так виглядає людина, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Таких пацієнтів в "ковідному відділенні" черкаської обласної лікарні шестеро - всі інші на кисневих концентраторах. Більшість інфікованих - це переважно жителі Черкас. Ще два тижні тому Віталій Шило лікував хворих - тепер медична допомога потрібна йому самому. Каже, в лікарні заразитися зараз малоймовірно, на відміну від супермаркету.

Віталій Шило, завідувач урологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

Якщо це помаранчева зона, це помаранчева зона і мають чітко дотримуватись всі правил і вимог. Якщо це червона зона, то це червона зона і потрібно ставити в першу чергу життя і здоров'я людини.

Такої кількості пацієнтів, кажуть працівники "ковідного відділення" тут не було навіть під час весняного карантину. З літа відкрили ще один додатковий поверх для тяжкохворих, але місць все одно бракує. Це ліжко звільнилось лише годину тому.

Буде довго пустувати? Ні. Вже їдуть пацієнти на цю койку, нажаль, у нас такого довго не буває.

І швидше за все, найближчим часом не буде, впевнені в обласній адміністрації. Про брак місць в Черкасах для пацієнтів з ковід тут знають, тому у місті планують перепрофілювати ще одне відділення у третій міській лікарні. Та на це потрібен час.

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської ОДА:

Транспортуємо в Черкаську ЦРЛ, Золотоніську ЦРЛ. Жителів міста Черкаси - це повністю нормально тому, що пацієнт потребує допомоги і має транспортуватися в заклад котрий надає йому цю допомогу.

А от чи потраплять Черкаси з наступного тижня у червону зону вже завтра має вирішити Державна комісія з надзвичайних ситуацій.