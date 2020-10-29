Черкаси наближаються до "червоної зони": у лікарнях катастрофічно не вистачає місць [ Редактировать ]
Тож чи вистачить медичного ресурсу питав у лікарів і наш коресподент Станіслав Кухарчук у Черкасах. Місто - буквально за крок до червоної зони. Кількість хворих на ковід там збільшується щодня.
Такі виклики в диспетчерській черкаського обласного центру екстреної допомоги лунають чи не щохвилини. Їхня кількість за останні кілька тижнів збільшилась в рази. Через це, навантаження на бригади швидкої просто шалені, не так по області, як в самих Черкасах. Іноді пацієнтам приїзду бригади доводиться чекати по півтори-дві години.
Там де зелене - це затримання виклику і час, коли вони поступили
Ірина Попович, керівник оперативно-диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Викликів дуже багато, бригади не справляються, якщо у нас бригада поїхала на транспортування, то потім машина стоїть півтори години на обробці. Плюс до того велика паніка у пацієнтів в зв'язку із цим повідом до дільничних або не можуть додзвонитись, або у них їх немає, тому оце все падає на наші плечі.
Чергова хвиля ковіду накриває Черкащину з головою. Середня кількість захворюваності вже в п'ять разів перевищує норму. В лідерах за числом інфікованих - обласний центр. Та люди досі не вірять в хворобу, тож виходячи на вулицю масок не одягають.
Так виглядає людина, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Таких пацієнтів в "ковідному відділенні" черкаської обласної лікарні шестеро - всі інші на кисневих концентраторах. Більшість інфікованих - це переважно жителі Черкас. Ще два тижні тому Віталій Шило лікував хворих - тепер медична допомога потрібна йому самому. Каже, в лікарні заразитися зараз малоймовірно, на відміну від супермаркету.
Віталій Шило, завідувач урологічного відділення Черкаської обласної лікарні:
Якщо це помаранчева зона, це помаранчева зона і мають чітко дотримуватись всі правил і вимог. Якщо це червона зона, то це червона зона і потрібно ставити в першу чергу життя і здоров'я людини.
Такої кількості пацієнтів, кажуть працівники "ковідного відділення" тут не було навіть під час весняного карантину. З літа відкрили ще один додатковий поверх для тяжкохворих, але місць все одно бракує. Це ліжко звільнилось лише годину тому.
Буде довго пустувати? Ні. Вже їдуть пацієнти на цю койку, нажаль, у нас такого довго не буває.
І швидше за все, найближчим часом не буде, впевнені в обласній адміністрації. Про брак місць в Черкасах для пацієнтів з ковід тут знають, тому у місті планують перепрофілювати ще одне відділення у третій міській лікарні. Та на це потрібен час.
Лариса Кошова, заступник голови Черкаської ОДА:
Транспортуємо в Черкаську ЦРЛ, Золотоніську ЦРЛ. Жителів міста Черкаси - це повністю нормально тому, що пацієнт потребує допомоги і має транспортуватися в заклад котрий надає йому цю допомогу.
А от чи потраплять Черкаси з наступного тижня у червону зону вже завтра має вирішити Державна комісія з надзвичайних ситуацій.
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