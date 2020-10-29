Зеленский провел срочное заседание СНБО: что решили [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО. Во время заседания было принято ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Кабинет министров должен принять неотложные мероприятий по временному порядку ведения Единого реестра деклараций, а также проведение специальной проверки.
Кроме того, Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Также на заседании приняли решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, а также ускорение по подаче предложений по судебной реформе.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом президента.
Ранее мы сообщали, что у Зеленского обсуждают замену судей Конституционного суда.
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