В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО. Во время заседания было принято ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Кабинет министров должен принять неотложные мероприятий по временному порядку ведения Единого реестра деклараций, а также проведение специальной проверки.

Кроме того, Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Также на заседании приняли решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, а также ускорение по подаче предложений по судебной реформе.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом президента.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского обсуждают замену судей Конституционного суда.