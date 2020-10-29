ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда [ Редактировать ]
Стало известно, что следственный Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса. Он запланирован на 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава КСУ на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации.
"Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.
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