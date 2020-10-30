На территории США "зверствует" масштабный ураган "Зета". Число жертв стихии увеличилось до шести человек. Об этом пишет AP.

Более 2,6 миллионов домохозяйств остались без коммуникаций.

При этом, Наццентр США по наблюдению за ураганами сообщил, что в штате Алабама "Зета" показал тенденцию к ослаблению и постепенно превратился в тропический шторм, скорость ветра в котором достигает 85 км/ч.

Ранее мы писали, что на южные штаты США обрушился мощный ураган "Зета". Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана.