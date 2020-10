Зонд NASA OSIRIS-Rex, который в недавнем времени потерял образцы из астероида Bennu был восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Образцы помещены в капсулу и отправлены на Землю.

Отмечается, что возвращение аппарата на Землю и приземление его в пустыне штата Юта планируется 24 сентября 2023 года.

Well, I definitely touched down on Bennu!



Preliminary data show the sampling head touched Bennu’s surface for approximately 6 seconds, within 3 feet (1 meter) of the targeted location. #ToBennuAndBack



