Зонд NASA OSIRIS-Rex, который в недавнем времени потерял образцы из астероида Bennu был восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Образцы помещены в капсулу и отправлены на Землю.

Капсулу для возвращения образцов закрыто. Образцы Bennu запечатаны внутри и готовы к путешествию обратно на Землю.

Отмечается, что возвращение аппарата на Землю и приземление его в пустыне штата Юта планируется 24 сентября 2023 года.

Well, I definitely touched down on Bennu!



Preliminary data show the sampling head touched Bennu’s surface for approximately 6 seconds, within 3 feet (1 meter) of the targeted location. #ToBennuAndBack



More details: https://t.co/4rBrB27FEZ pic.twitter.com/LjDQICmxJM — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020

Ранее мы писали, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну. Часть собранного материала с астероида медленно улетучиваются в космическое пространство из-за проблем с герметичностью зонда.