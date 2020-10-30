Больше не потеряет: NASA отремонтировали зонд OSIRIS (видео) [ Редактировать ]
Зонд NASA OSIRIS-Rex, который в недавнем времени потерял образцы из астероида Bennu был восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Образцы помещены в капсулу и отправлены на Землю.
Капсулу для возвращения образцов закрыто. Образцы Bennu запечатаны внутри и готовы к путешествию обратно на Землю.
Отмечается, что возвращение аппарата на Землю и приземление его в пустыне штата Юта планируется 24 сентября 2023 года.
Well, I definitely touched down on Bennu!— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020
Preliminary data show the sampling head touched Bennu’s surface for approximately 6 seconds, within 3 feet (1 meter) of the targeted location. #ToBennuAndBack
More details: https://t.co/4rBrB27FEZ pic.twitter.com/LjDQICmxJM
Ранее мы писали, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну. Часть собранного материала с астероида медленно улетучиваются в космическое пространство из-за проблем с герметичностью зонда.
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