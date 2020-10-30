В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП. Стала известна возможная причина смертельного ДТП. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщается в Telegram-канале.

Водитель внедорожника Range Rover якобы не справился с управлением из-за того, что потерял сознание.

Отмечается, что причиной ухудшения здоровья виновника ДТП является недавняя операция на сердце (стентирование).

Напомним, водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

Напомним, участниками ДТП стали около 5 автомобилей.