Начальника полиции поймали на взятке в полмиллиона [ Редактировать ]
Начальник районного следственного отдела полиции Киевской области был пойман во время получения неправомерной выгоды в размере 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Офицер полиции требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество в крупных размерах и закрытие уголовного производства.
Отмечается, что правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что СБУ задержала своего сотрудника на получении взятки в размере 30 тысяч долларов. Ему грозит тюремное заключение, сроком от 8 до 12 лет.
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