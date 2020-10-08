Начальник районного следственного отдела полиции Киевской области был пойман во время получения неправомерной выгоды в размере 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Офицер полиции требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество в крупных размерах и закрытие уголовного производства.

Отмечается, что правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что СБУ задержала своего сотрудника на получении взятки в размере 30 тысяч долларов. Ему грозит тюремное заключение, сроком от 8 до 12 лет.