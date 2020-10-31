Какие продукты вызывают мигрень и как от нее избавиться [ Редактировать ]
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Существует несколько факторов, вызывающих мигрень, в том числе употребление определенных продуктов. Об этом в инетрвью "Аргументам и фактам" рассказал врач-невролог Валерий Куваев.
Несмотря на то, что у каждого человека могут быть индивидуальные "триггеры" недомогания, мигрень часто возникает как реакция на продукты. Наиболее часто приступы провоцируют красные и игристые вина, а также шоколад.
Фактором, провоцирующим мигрень чаще, чем еда или напитки, является голод.
Медики рекомендуют вести дневник головной боли, который поможет вам определить, какие факторы, в том числе и продукты, вызывают приступ. Если вырисовывается связь - от таких продуктов следует отказаться.
Разновидности и возможные причины головной боли
Мигрень отмечается у 20% населения. Врачи заметили, что лечение гипертензии бета-блокаторами приводит к уменьшению приступов мигрени.
Неврологи предупреждают, что риск ишемического инсульта повышен при частых мигренях, сопровождающихся аурой. Однако это касается только пациентов, у которых есть другие факторы риска: курение, использование высокодозных оральных контрацептивов, наличие нарушений мозгового кровообращения у родителей и т. д.
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Ранее "Подробности" писали о том, почему возникает мигрень и как бороться с приступом мигрени.
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