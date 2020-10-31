Существует несколько факторов, вызывающих мигрень, в том числе употребление определенных продуктов. Об этом в инетрвью "Аргументам и фактам" рассказал врач-невролог Валерий Куваев.

Несмотря на то, что у каждого человека могут быть индивидуальные "триггеры" недомогания, мигрень часто возникает как реакция на продукты. Наиболее часто приступы провоцируют красные и игристые вина, а также шоколад.

Фактором, провоцирующим мигрень чаще, чем еда или напитки, является голод.

Медики рекомендуют вести дневник головной боли, который поможет вам определить, какие факторы, в том числе и продукты, вызывают приступ. Если вырисовывается связь - от таких продуктов следует отказаться.

Разновидности и возможные причины головной боли

Мигрень отмечается у 20% населения. Врачи заметили, что лечение гипертензии бета-блокаторами приводит к уменьшению приступов мигрени.

Неврологи предупреждают, что риск ишемического инсульта повышен при частых мигренях, сопровождающихся аурой. Однако это касается только пациентов, у которых есть другие факторы риска: курение, использование высокодозных оральных контрацептивов, наличие нарушений мозгового кровообращения у родителей и т. д.

Как снять головную боль с помощью самомассажа

Ранее "Подробности" писали о том, почему возникает мигрень и как бороться с приступом мигрени.