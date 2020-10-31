Шевченковский районный суд Киева, 31 октября, избрал меру присечения водителю Land Rover Юрию Назаренко, который стал виновником смертельного ДТП, 30 октября, на Майдане Независимости. Подозреваемого отправили на 60 суток - до 30 декабря, круглосуточного домашнего ареста и ношение электронного браслета. Об этом сообщает "Суспільне".

Как заявил адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко, сторона защиты вполне довольна решением суда. Также, он добавил, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По словам адвоката, уже собрано 50% от суммы и она будет выплачена вне зависимости от того, будет ли Назаренко признан виновным.

Мы с ними обсудили размер материальной компенсации, мы собрали мажет 50% суммы, после суда будет вручена сумма, независимо от того, будет ли Назаренко признан виновным

Он добавил, что после заседания суда сразу едет на улицу Оранжерейную в Киеве, откуда семья из Винницы забирать свою погибшую дочь, чтобы отдать им деньги.

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Защита подозреваемого рассказал, что Назаренко проживает один, его жена умерла от рака, а дочь с ним не общается

Мы не смогли взять характеристику с места работы, так выходной, но он всю жизнь проработал на государственной службе

Важно, что защита Юрия Назаренко считает, что представление прокуратуры является необоснованным и просит не удерживать подозреваемого в СИЗО, поскольку есть риск жизни.

Стоит отметить, что в суд Назаренко был доставлен "скорой" помощью в сопровождении правоохранителей. Во время заседания он лежал и не двигался.

Также водитель заявил о плохом самочувствии, но отвечал на вопросы судьи.

По его словам, перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, а ухудшаться состояние начало в момент поворота на Крещатик. Именно тогда он потерял сознание, чего раньше с ним не происходило, Назаренко утверждал, что не помнит происходившее после начала поворота возле Майдана.

В свою очередь свидетелем Юрия Назараенко был его врач. Он рассказал, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября.

26-го Назаренко выписали, а в пятницу он приезжал на осмотр. Предостережений к вождению у водителя не было.

Напомним, 30 октября в Киеве на Майдане Независимости прозошло смертельное ДТП. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

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