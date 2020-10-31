На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
На Донбассе, вблизи Зайцево, 31 октября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции из ручного противотанкового гранатомета.
Стоит отметить, что о пострадавших со стороны Объединенных сил не сообщают, но утверждают, что ситуация остается стабильной и контролируемой украинскими воинами.
Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинами. Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства
Как ранее сообщалось, на Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный.
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