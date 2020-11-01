В Донецький окружний адміністративний суд командою ОП-ЗЖ подано позов за фактом масової фальсифікації результатів виборів в Маріуполі, де на етапі підбиття підсумкових результатів виборів в районних комісіях значна частина голосів відданих за "Блок Вадима Бойченко" були переписані в актив партії "Слуга народу". Всю доказову базу з даними в протоколах з мокрими печатками дільничних комісій, які істотно відрізняються від підсумкових таблиць районних виборчих комісій, юристи "Опозиційної платформи - За життя" додали до позовної заяви.

Представники "Опозиційної платформи - За життя" в виборчих комісіях Маріуполя, звірили початкові дані протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій, з результатами, встановленими районними виборчими комісіями. Було визначено, що районна комісія на десятках дільниць "перекинула" частина голосів "Блока Вадима Бойченко" партії "Слуга Народу", яку в Маріуполі очолює найближча соратниця і зам чинного мера Бойченко - Ксенія Сухова.

У підсумковому протоколі Територіальної виборчої комісії з встановленими результатами виборів в Маріуполі також міститься ряд підозрілих розбіжностей. По-перше, дільничним виборчим комісіям було видано на 341 бюлетень більше, ніж їх було надруковано в друкарні. У процентному вираженні, 341 бюлетень - це 0,42% голосів, які раптом знайшлися у "Слуг народу", щоб дати можливість партії подолати прохідний бар'єр.

Згідно 100% оброблених протоколів з мокрими печатками від дільничних комісій, за "Слугу народу" проголосувало тільки 4,75% городян, в підсумковому протоколі у партії вже 5.1%.

Крім того, в протоколі з встановленими підсумковими результатами виборів до міськради Маріуполя сума відсотків голосів, відданих за все партії становить лише 99,94%. Очевидно, що в поспіху фальсифікуючи вибори тервиборчком не помітив допущену грубу математичну помилку.

Зібравши всю доказову базу, "Опозиційна платформа - За життя", звернулася з позовом до Донецького окружного адміністративного суду про фальсифікації результатів виборів в Маріуполі. Ми вимагаємо повного перерахунку голосів і чесного встановлення результатів голосування маріупольців.

Відповідно до Законів України за спотворення результатів волевиявлення, всім причетним загрожує до 10 років в'язниці.

"Опозиційна платформа - За життя" зробить все, щоб відстояти голос кожного виборця і відстояти чесний і справедливий результат.