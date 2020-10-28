В Киеве женщина выпала из окна/ Фото: nikopol.informator.ua

В среду, 28 октября, в Дарницком районе Киева молодая женщина выпала из окна. Она погибла на месте трагедии.

Трагедия произошла на ул. Олены Пчилки, сообщает "Киев Оперативный".

"Только что на Пчилки, 4, женщина выпала из окна. Вначале еще подавала признаки жизни, но вскоре умерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины было двое детей. Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы.