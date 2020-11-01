В Киеве коронавирус устанавливает жуткую статистику [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 689 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
За период эпидемии в Киеве зарегистрировали 38 238 инфицированных COVID-19. 12 912 человек выздоровели (50 - за минувшие сутки). 778 киевлян погибли (12 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 287 мужчин, возрастом от 18 до 85 лет;
- 49 детей - от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (122 случая), Соломенском районе (117 человек) и Голосеевском районе (88 пациентов).
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали 7959 новых случаев коронавирусной инфекции.
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